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Мейвезер раскритиковал команду Макгрегора

Мейвезер раскритиковал команду Макгрегора
11:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Флойд высказался о возможном реванше с ирландцем.

Непобежденный экс-боксер Флойд Мейвезер высмеял желание бойца UFC Конора Макгрегора провести с ним второй поединок по правилам бокса. Помимо этого, американец назвал команду скандального ирландца цирковыми клоунами.

"Рассматриваю ли я второй бой с Макгрегором? Парень, эти ребята просто цирковые клоуны. Им не по зубам Money May. Они всегда будут делать то, что нужно мне. В конечном счете я продолжаю смеяться над ними, продолжаю наслаждаться жизнью и продолжаю ходить в банк за наличкой.

Я уже говорил ранее, что продолжаю тренироваться так же, как и во время активных выступлений. Я делаю умные инвестиции, чтобы поддерживать свой уровень", - признался Мейвезер в интервью TMZ.

Отметим, что первый бой Флойда против Конор закончился досрочной победой американского боксера. Этот поединок стал вторым в истории по числу продаж PPV.

Напомним, ранее Мейвезер поделился мнением о первом поражении Энтони Джошуа на профессиональном ринге.

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Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, MMA, UFC, Конор Макгрегор.
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