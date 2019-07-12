"Семейная золотая": Прищепа поделилась ярким семейным снимком

Недавно в Минске завершились Европейские игры. Украина завоевала 51 комплект медалей.
Свой вклад в общую победу внесли и наша легкоатлетическая сборная - золото в смешанных эстафетах, как подтверждение.
Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа в своем аккаунте Instagram поделилась ярким воспоминанием, опубликовав фото со своим новым избранником:
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Найцінніша Перша сімейна золота Champ&Champ . . . #familysport #familyhistory
"Найцінніша.Перша сімейна золота". Поклонники поздравляют Наталью: "Молодцы", "Так держать, удачи" - пишут в комментариях к посту.
Пара также вместе была на Играх в Минске, а Наталия не раз делилась со своими фанатами видео общих тренировок:
Напомним, Прищепа завоевала золото престижного турнира в Норвегии, что позволило ей пробиться на Олимпийские игры 2020 в Токио.