"Семейная золотая": Прищепа поделилась ярким семейным снимком

Новости спорта: Украинская легкоатлетка выложила в сеть снимок со своим молодым человеком и медалью Европейских игры-2019.

Недавно в Минске завершились Европейские игры. Украина завоевала 51 комплект медалей.

Свой вклад в общую победу внесли и наша легкоатлетическая сборная - золото в смешанных эстафетах, как подтверждение.

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа в своем аккаунте Instagram поделилась ярким воспоминанием, опубликовав фото со своим новым избранником:

"Найцінніша.Перша сімейна золота". Поклонники поздравляют Наталью: "Молодцы", "Так держать, удачи" - пишут в комментариях к посту.

Пара также вместе была на Играх в Минске, а Наталия не раз делилась со своими фанатами видео общих тренировок:

Напомним, Прищепа завоевала золото престижного турнира в Норвегии, что позволило ей пробиться на Олимпийские игры 2020 в Токио.