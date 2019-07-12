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"Семейная золотая": Прищепа поделилась ярким семейным снимком

"Семейная золотая": Прищепа поделилась ярким семейным снимком
12:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинская легкоатлетка выложила в сеть снимок со своим молодым человеком и медалью Европейских игры-2019.

Недавно в Минске завершились Европейские игры. Украина завоевала 51 комплект медалей.

Свой вклад в общую победу внесли и наша легкоатлетическая сборная - золото в смешанных эстафетах, как подтверждение.

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа в своем аккаунте Instagram поделилась ярким воспоминанием, опубликовав фото со своим новым избранником:

 
 
 
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Найцінніша Перша сімейна золота Champ&Champ . . . #familysport #familyhistory

Публикация от Natali Pryshchepa (@netali_pryshchepa)

"Найцінніша.Перша сімейна золота". Поклонники поздравляют Наталью: "Молодцы", "Так держать, удачи" - пишут в комментариях к посту.

Пара также вместе была на Играх в Минске, а Наталия не раз делилась со своими фанатами видео общих тренировок:

Напомним, Прищепа завоевала золото престижного турнира в Норвегии, что позволило ей пробиться на Олимпийские игры 2020 в Токио.

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Легкая атлетика, Европейские игры, Новости легкой атлетики, Наталия Прищепа.
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