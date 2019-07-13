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Диджитализация спорта: Владимир Кличко презентовал всеукраинский портал Mixsport

Диджитализация спорта: Владимир Кличко презентовал всеукраинский портал Mixsport
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Mixsport полезен, как функционерам спорта, так и людям, которые занимаются спортом для себя.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма совместно с легендарным боксером, экс-чемпионом мира Владимиром Кличко представили президентам спортивных федераций Всеукраинскую кампанию «Диджитализация спорта» и предложили принимать в ней активное участие. Об этом сообщает Mixsport. 

В рамках кампании командой единомышленников во главе с Владимиром Кличко было реализовано уникальный всеукраинский онлайн-проект Mixsport. Это ресурс, где собрана информация о спортивных локации (федерации, клубы, школы, стадионы), события (турниры, забеги, открытые тренировки) и тренерах. Пользователь может прочитать отзывы о тренере или локации, найти контакты представителя нужной ему федерации, проложить маршрут от своего дома или работы к месту расположения локации, узнать цены и даже отправиться на виртуальную экскурсию. Также на Mixport публикуются статьи, советы, подборки, интервью со спортсменами и много другой полезной информации для всех, кто увлекается спортом. Ресурс поддерживает компания Google Украина.

Добавить и продвигать свою локацию, тренера или событие может каждый зарегистрированный пользователь. После проверки администраторами информация будет опубликована на сайте. Все функции сайта бесплатные. Таким образом, Mixsport полезен, как функционерам спорта, так и людям, которые занимаются для себя. Это онлайн-площадка, объединяющая всех любителей спорта, вдохновляет и мотивирует к тренировкам и делает спорт популярным среди населения.

Один из соучредителей Mixsport, президент Украинской Федерации вейкбординга Юрий Зозуля сообщил, что на этом команда портала не остановится. В дальнейшем на сайте появятся интерактивные тренировки и даже будет использоваться искусственный интеллект. «Mixsport - уникальный ресурс для Украины. И не использовать его возможности для продвижения спортивных организаций - глупо», - сообщил Юрий.

Владимир Кличко отметил, что диджитализация спорта невероятно важна для Украины: «В диджитализации спорта мир ушел далеко вперед. Наконец она начала появляться и в Украине. Диджитализация должна коснуться каждого тренера, каждую федерацию и каждого спортсмена. Я уверен, это то, что помогает бороться с коррупцией и бюрократией. Для людей, которые хотят заниматься спортом, их детей и подростков нужно построить комьюнити, где они найдут друг друга и реализуют свой потенциал. Я верю в то, что портал Mixsport даст такую возможность. Пользуйтесь, наслаждайтесь и, конечно, занимайтесь спортом».

Напомним, недавно легенды украинского бокса Виталий и Владимир Кличко стали обладателями почетных медалей турнира Mr. Olympia за их спортивные и волонтерские достижения.

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