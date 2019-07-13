Универсиада: украинские лучники завоевали "бронзовые" медали

Новости спорта: Украинские лучницы выиграли "бронзу" Всемирной Универсиады-2019.

В десятый медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) бронзовым призером стала женская сборная Украины в стрельбе из классического лука.

Студентки Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко Ирина Хочина и Полина Родионова в малом финале за 3-е место уверенно переиграли команду Швейцарии - 6:0 (35:29, 36:29, 37:31).

Победили в этой дисциплине спортсменки Республики Корея, которые в финале обыграли россиянок (5:1).

В активе сборной Украины в Неаполе 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Всего в 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.