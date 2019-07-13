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Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады

Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
20:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинская грация Ева Мелещук выиграла "золото" и "бронзу" на Всемирной Универсиаде.

В предпоследний день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) копилка сборной Украины пополнилась четвертой золотой наградой.

Победительницей соревнований по художественной гимнастике Всемирной Универсиады стала студентка Национального университета физического воспитания и спорта Украины Ева Мелещук.

Мелещук выиграла "золото" в упражнениях с булавами и завоевала "бронзу" в упражнениях с обручем.

Сборная Украины стала серебряным призером в упражнениях с 5 мячами.

В активе сборной Украины в Неаполе пока 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Итоговые результаты:

1. Ева Мелещук (Украина) – 21,050

2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 20,200

3. Екатерина Селезнева (Россия) – 20,000

Выступление Мелещук:

Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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Все по теме:

Гимнастика, Художественная гимнастика, Универсиада, Ева Мелещук.
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