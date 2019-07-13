Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады

В предпоследний день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) копилка сборной Украины пополнилась четвертой золотой наградой.
Победительницей соревнований по художественной гимнастике Всемирной Универсиады стала студентка Национального университета физического воспитания и спорта Украины Ева Мелещук.
Мелещук выиграла "золото" в упражнениях с булавами и завоевала "бронзу" в упражнениях с обручем.
Сборная Украины стала серебряным призером в упражнениях с 5 мячами.
В активе сборной Украины в Неаполе пока 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Итоговые результаты:
1. Ева Мелещук (Украина) – 21,050
2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 20,200
3. Екатерина Селезнева (Россия) – 20,000
Выступление Мелещук:
Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.