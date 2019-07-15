Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019

В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

Смотрите фото (3)
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу
14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В августе в Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером.

С 5 по 10 августа 2019 года в Украине пройдет масштабное спортивное соревнование – Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. Каждый год Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга выбирает принимающую страну на основе поданных заявок.

В 2018 году Чемпионат проходил в Италии. В этом году выбор стоял между Украиной и Францией. В результате право на проведение соревнований получила Федерация воднолыжного спорта и вейкбординга Украины.

Организатором соревнований выступит клуб BreakWater (УСКК «Украино»), который уже 20 лет принимает национальные и международные соревнования. Именно BreakWater в 2012 году стал организатором первого в Украине IWWF Чемпионата Европы и Африки по вейкбордингу за катером.

«Не так просто получить право на проведение Чемпионата. Место должно иметь соответствующую инфраструктуру, опыт проведения международных соревнований. Это основное событие года, не считая Чемпионата Мира, который в этом году пройдет в Абу-Даби», – комментирует Мария Булгакова, Генеральный Секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга, организатор Чемпионата Европы и Африки 2019 года.

В 2019 году в рамках Чемпионата по вейкбордингу Украину посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки, среди которых многократные чемпионы Европы и Мира. Оценивать именитых и начинающих спортсменов будет международная судейская коллегия во главе с Нуно Алмейда д'Экой (Португалия) – многократным судьей Чемпионатов Европы и Африки, Кубков и Чемпионатов Мира, Президентом Мирового совета по вейкбордингу.

Украину будут представлять 14 спортсменов в следующих категориях:

- Boys/Girls (10-14 лет)

- Junior Men/Ladies (15-18 лет)

- Open Men/Ladies (без возрастных ограничений)

- Masters Men/Ladies (от 30 лет)

- Masters Men/Ladies (от 40 лет)

Самые зрелищные заезды традиционно будут проходить в категории Open, которая объединяет самых сильных спортсменов и вызывает наибольший интерес, как у судейской коллегии, так и у зрителей соревнований

Оценивают спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.

Организаторы Чемпионата уверены, что в этом году Украину представляют достойные спортсмены, которые имеют все шансы на победу в своих категориях, а также в общем командном зачете.

«В этом году у нас есть все шансы побороться за медали. Например, мы возлагаем большие надежды на нашего спортсмена Клещара Данилу, который буквально вырос в нашем спорте. Еще в 4 года он принимал участие в Чемпионате Европы 2012 года, а в прошлом году стал финалистом Чемпионата в Италии. У нас подросло хорошее поколение» – комментирует Мария Булгакова, Генеральный Секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга, организатор Чемпионата Европы и Африки 2019 года.

Что такое вейкбординг?

Жители и гости Киева смогут посетить Чемпионат Европы и Африки, который будет проходить в клубе BreakWater на Трухановом острове уже в начале следующего месяца. 5 августа Чемпионат стартует с тренировочных заездов, а завершится 9-10 августа традиционно напряженными полуфиналами и финалами и награждением лучших вейкбордистов Европы и Африки 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Вейкбординг, Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу, Мария Булгакова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
02 Джокович - Федерер: обзор финального матча Уимблдона
03 Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
04 "Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
05 Роуч сделал прогноз на бой Пакьяо - Турман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь