Новости спорта: В августе в Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером.

С 5 по 10 августа 2019 года в Украине пройдет масштабное спортивное соревнование – Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. Каждый год Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга выбирает принимающую страну на основе поданных заявок.

В 2018 году Чемпионат проходил в Италии. В этом году выбор стоял между Украиной и Францией. В результате право на проведение соревнований получила Федерация воднолыжного спорта и вейкбординга Украины.

Организатором соревнований выступит клуб BreakWater (УСКК «Украино»), который уже 20 лет принимает национальные и международные соревнования. Именно BreakWater в 2012 году стал организатором первого в Украине IWWF Чемпионата Европы и Африки по вейкбордингу за катером.

«Не так просто получить право на проведение Чемпионата. Место должно иметь соответствующую инфраструктуру, опыт проведения международных соревнований. Это основное событие года, не считая Чемпионата Мира, который в этом году пройдет в Абу-Даби», – комментирует Мария Булгакова, Генеральный Секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга, организатор Чемпионата Европы и Африки 2019 года.

В 2019 году в рамках Чемпионата по вейкбордингу Украину посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки, среди которых многократные чемпионы Европы и Мира. Оценивать именитых и начинающих спортсменов будет международная судейская коллегия во главе с Нуно Алмейда д'Экой (Португалия) – многократным судьей Чемпионатов Европы и Африки, Кубков и Чемпионатов Мира, Президентом Мирового совета по вейкбордингу.

Украину будут представлять 14 спортсменов в следующих категориях:

- Boys/Girls (10-14 лет)

- Junior Men/Ladies (15-18 лет)

- Open Men/Ladies (без возрастных ограничений)

- Masters Men/Ladies (от 30 лет)

- Masters Men/Ladies (от 40 лет)

Самые зрелищные заезды традиционно будут проходить в категории Open, которая объединяет самых сильных спортсменов и вызывает наибольший интерес, как у судейской коллегии, так и у зрителей соревнований

Оценивают спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.

Организаторы Чемпионата уверены, что в этом году Украину представляют достойные спортсмены, которые имеют все шансы на победу в своих категориях, а также в общем командном зачете.

«В этом году у нас есть все шансы побороться за медали. Например, мы возлагаем большие надежды на нашего спортсмена Клещара Данилу, который буквально вырос в нашем спорте. Еще в 4 года он принимал участие в Чемпионате Европы 2012 года, а в прошлом году стал финалистом Чемпионата в Италии. У нас подросло хорошее поколение» – комментирует Мария Булгакова, Генеральный Секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга, организатор Чемпионата Европы и Африки 2019 года.

Что такое вейкбординг?

Жители и гости Киева смогут посетить Чемпионат Европы и Африки, который будет проходить в клубе BreakWater на Трухановом острове уже в начале следующего месяца. 5 августа Чемпионат стартует с тренировочных заездов, а завершится 9-10 августа традиционно напряженными полуфиналами и финалами и награждением лучших вейкбордистов Европы и Африки 2019 года.