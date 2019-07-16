Бех-Романчук призналась, что ей не понравился новый формат Европейских игр

Новости спорта: Украинка призналась, что расстроилась из-за бронзовой медали в Минске.

Бронзовый призер Европейских игр в прыжках в длину и чемпионка командного турнира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук призналась, что ей не понравился новый формат проведения соревнований:

«Соревнования на Европейских играх были очень сложными. Эта новая Динамическая легкая атлетика просто ужас, как по мне. Для профессионального спортсмена быть настолько зажатым в таких рамках… Во втором турнире я проиграла девочке, которая прыгает 6,30 метра, хотя сама прыгаю 6,60 м, но сделала заступ в третьей попытке. Это необъективно и несправедливо. Поэтому, когда завершились соревнования в Минске, то я выдохнула и подумала, что дальше Универсиада и там можно будет нормально попрыгать.

Эти соревнования для меня были стрессовыми, по-другому это не назовешь. Во-первых, я завоевала не ту награду, за которой туда ехала. Я была очень расстроена из-за своей бронзы, хоть и пыталась радоваться, потому что это лучше, чем ничего. Как бы там ни было, это медаль и ценная медаль для меня. Ну и я была в ситуации стресса также потому, что нужно было не только выходить в сектор и прыгать на свой результат, но еще и на командное первенство. У нас команда очень сильная и ни в коем случае не хотелось ее подвести, хотелось пройти дальше спокойно, уверенно, без вопросов. В финальном турнире, когда я прыгала, то так переживала, как никогда в жизни за себя лично».

Напомним, на Универсиаде в Неаполе Бех-Романчук завоевала золото.