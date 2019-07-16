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Артистическое плавание: украинки завоевали бронзу чемпионата мира

Артистическое плавание: украинки завоевали бронзу чемпионата мира
15:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Третья медаль украинок на корейских соревнованиях.

Команда сборной Украины выборола бронзовую медаль в артистическом плавании на чемпионате мира в корейском Кванджу.

Для попадания на пьедестал техническая программа девушек набрала 93,4514 балла. Победительницы соревнований россиянки набрали 96,9426 балла.

В число украинских медалисток вошли: Анастасия Савчук, Яна Нарежная, Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Елизавета Яхно, Екатерина Резник и Алина Шинкаренко.

Вчера украинская сборная впервые в истории взяла золото чемпионата мира, заняв первое место в хайлайте.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Медаль стала третьей для украинок на корейских соревнованиях: помимо упомянутого золота, Савчук и Федина выиграли бронзу в соревновании дуэтов в технической программе.

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Плавание, Новости спорта, Синхронное плавание, Артистическое плавание.
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