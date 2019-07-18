Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка

Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо, сообщает MMAJunkie.
В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.
Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провёл в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Стоит отметить, что Трухильо проигрывал таким соперникам, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.