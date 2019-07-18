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Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка

Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка
06:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка, а также по обвинению в преступной непристойности.

Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо, сообщает MMAJunkie.

В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.

Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провёл в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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Стоит отметить, что Трухильо проигрывал таким соперникам, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

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MMA, UFC, Новости ММА, Абель Трухильо.
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