Нурмагомедов поборол чемпиона UFC в тяжелом весе (Видео)

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов решил побороться с Даниэлем Кормье на тренировке.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тренируется в одном спортивном зале с обладателем пояса UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье.

Бойцы смешанных единоборств тепло дружат между собой, однако на одной из тренировок россиянин решил подшутить над своим товарищем. Нурмагомедов воспользовался эффектом неожиданности и начал бороться с Кормье.

Американец не особо сопротивлялся, поэтому оказался на настиле, где Хабиб и провел ему болевой прием. Американец сделал вид, что ему больно, а после того, как Нурмагомедов его отпустил, Кормье отплатил россиянину несильным ударом ногой.