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Среда, 17.07.2019
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Нурмагомедов поборол чемпиона UFC в тяжелом весе (Видео)

Нурмагомедов поборол чемпиона UFC в тяжелом весе (Видео)
21:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов решил побороться с Даниэлем Кормье на тренировке.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тренируется в одном спортивном зале с обладателем пояса UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье.

Бойцы смешанных единоборств тепло дружат между собой, однако на одной из тренировок россиянин решил подшутить над своим товарищем. Нурмагомедов воспользовался эффектом неожиданности и начал бороться с Кормье.

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Here we go!! The @khabib_nurmagomedov and @dc_mma are always fun to watch#weareaka #family

Публикация от Javier Mendez (@akajav)

 

Американец не особо сопротивлялся, поэтому оказался на настиле, где Хабиб и провел ему болевой прием. Американец сделал вид, что ему больно, а после того, как Нурмагомедов его отпустил, Кормье отплатил россиянину несильным ударом ногой.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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