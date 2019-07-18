Уайт рассказал о будущем Макгрегора

Новости спорта: Конор, по словам Даны Уайта, не будет драться в полусреднем весе.

Президент UFC Дана Уайт рассказал в интервью порталу TMZSports об ожидаемом возвращении бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

"Конор вернется в октагон в этом году или в начале следующего. Он точно не выйдет в полусреднем весе. Мне эта затея с полусредним весов вообще никогда не нравилась. Конору там не место.

Хотя у Конора достаточно крепкие яйца, чтобы драться в этом весе, но там ему не место. Пока я не знаю, кто станет его следующим соперником", - заявил Уайт.

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