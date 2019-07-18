Скачать
Четверг, 18.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Украинский чемпион мира по стрельбе может сменить гражданство

Украинский чемпион мира по стрельбе может сменить гражданство
10:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Павел Коростылев надеется, что ситуация в пулевой стрельбе изменится в ближайшие годы.

Украинский стрелок Павел Коростылев, который является чемпионом юношеских Олимпийских игр, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, рассказал о проблемах с тиром, призовыми и открыто признался, что задумывался о смене гражданства.

"Откровенно говоря, не доволен результатами на Европейских играх. Не хватило нескольких баллов для квалификации в финал сразу в нескольких дисциплинах. Зато есть бронзовые награды в упражнении МП-10 среди смешанных команд вместе с титулованной Еленой Костевич. Теоретически, мог брать медали во всех пяти дисциплинах, в которых принимал участие. Уровень соревнований был примерно такой, как в Баку в 2017 году на чемпионате Европы. Тогда удалось получить два золота, сейчас результат хуже.

Влияют ли премиальные на настрой перед началом турнира? В любом случае, да. Например, раньше моя зарплата как спортсмена была на уровне продавца белья в одном из торговых центров Львова и сейчас не намного больше.

Понятно, что представитель страны, где за золото платят раз в двадцать больше, чем у нас, будет более мотивированным. С другой стороны, твои переживания по поводу неудачи меньше, как и потенциальные потери. Зато на Олимпиаде, где Украина платит уже более сотни тысяч "зеленых", с тебя может семь потов от волнения сойти. Видимо, нужно выровнять те цифры, потому что трудно перестраиваться. За победу на Европейских Играх в Украине ты получишь 50 тысяч гривен, а в Азербайджане – 75 000 долларов. В Украине только за победу на Олимпийских играх можно солидно заработать, это более 120 000 долларов.

Но по составу, чемпионат мира сильнее, чем Олимпийские игры, потому что туда съезжаются все сильнейшие, а в Токио поедут те, кто в момент отборочных турниров был в хорошей форме, а может и просто поймал кураж при посредственной подготовке.

Уже год во Львове нет тира, где можно тренироваться. Столько времени прошло, а ничего не делают. Перед соревнованиями на неделю еду на сборы и, если там возникают какие-то проблемы, то решить их уже практически невозможно. Считайте, что на соревнования сейчас я езжу неподготовленным. Знаете, я мог бы не говорить этого. Но дело даже не в стагнации, зависании на одном уровне. Люди, которые должны были демонстрировать прогресс, только теряют в навыках и результатах. Если бы за два месяца до Европейских игр я мог тренироваться дома, то уже на сборы поехал бы готовым к соревнованиям.

Не буду кривить душой: на фоне этих всех проблем задумывался над тем, чтобы выступать за другую страну и не один раз. Знаю, что многие страны меня примут, только нужно сказать, что я готов. У нас, как и в каждом спорте, есть риски для здоровья. Не могу я заработать на безбедную старость в Украине, а тем более, если будут травмы или какие-то другие проблемы. Тренеры других стран в разговоре только «за» мой переход, однако конкретных и предметных предложений не было, пока. Надеюсь на изменения за эти пять лет, если при президенте Владимире Зеленском ничего не произойдет, тогда здесь нечего делать", - заявил Коростылев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пулевая стрельба, Павел Коростылев, Новости пулевой стрельбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко
02 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
03 Эффектная передача Ярмоленко в матче с Манчестер Сити (Видео)
04 Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности
05 Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь