Украинский чемпион мира по стрельбе может сменить гражданство

Новости спорта: Павел Коростылев надеется, что ситуация в пулевой стрельбе изменится в ближайшие годы.

Украинский стрелок Павел Коростылев, который является чемпионом юношеских Олимпийских игр, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, рассказал о проблемах с тиром, призовыми и открыто признался, что задумывался о смене гражданства.

"Откровенно говоря, не доволен результатами на Европейских играх. Не хватило нескольких баллов для квалификации в финал сразу в нескольких дисциплинах. Зато есть бронзовые награды в упражнении МП-10 среди смешанных команд вместе с титулованной Еленой Костевич. Теоретически, мог брать медали во всех пяти дисциплинах, в которых принимал участие. Уровень соревнований был примерно такой, как в Баку в 2017 году на чемпионате Европы. Тогда удалось получить два золота, сейчас результат хуже.

Влияют ли премиальные на настрой перед началом турнира? В любом случае, да. Например, раньше моя зарплата как спортсмена была на уровне продавца белья в одном из торговых центров Львова и сейчас не намного больше.

Понятно, что представитель страны, где за золото платят раз в двадцать больше, чем у нас, будет более мотивированным. С другой стороны, твои переживания по поводу неудачи меньше, как и потенциальные потери. Зато на Олимпиаде, где Украина платит уже более сотни тысяч "зеленых", с тебя может семь потов от волнения сойти. Видимо, нужно выровнять те цифры, потому что трудно перестраиваться. За победу на Европейских Играх в Украине ты получишь 50 тысяч гривен, а в Азербайджане – 75 000 долларов. В Украине только за победу на Олимпийских играх можно солидно заработать, это более 120 000 долларов.

Но по составу, чемпионат мира сильнее, чем Олимпийские игры, потому что туда съезжаются все сильнейшие, а в Токио поедут те, кто в момент отборочных турниров был в хорошей форме, а может и просто поймал кураж при посредственной подготовке.

Уже год во Львове нет тира, где можно тренироваться. Столько времени прошло, а ничего не делают. Перед соревнованиями на неделю еду на сборы и, если там возникают какие-то проблемы, то решить их уже практически невозможно. Считайте, что на соревнования сейчас я езжу неподготовленным. Знаете, я мог бы не говорить этого. Но дело даже не в стагнации, зависании на одном уровне. Люди, которые должны были демонстрировать прогресс, только теряют в навыках и результатах. Если бы за два месяца до Европейских игр я мог тренироваться дома, то уже на сборы поехал бы готовым к соревнованиям.

Не буду кривить душой: на фоне этих всех проблем задумывался над тем, чтобы выступать за другую страну и не один раз. Знаю, что многие страны меня примут, только нужно сказать, что я готов. У нас, как и в каждом спорте, есть риски для здоровья. Не могу я заработать на безбедную старость в Украине, а тем более, если будут травмы или какие-то другие проблемы. Тренеры других стран в разговоре только «за» мой переход, однако конкретных и предметных предложений не было, пока. Надеюсь на изменения за эти пять лет, если при президенте Владимире Зеленском ничего не произойдет, тогда здесь нечего делать", - заявил Коростылев.