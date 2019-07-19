Скачать
Пятница, 19.07.2019
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Винисиус и Родриго заявлены за резервную команду Реала
Винисиус и Родриго заявлены за резервную команду Реала
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

Шпажистка Чорний будет Молодым послом Украины на Олимпийском фестивале

Шпажистка Чорний будет Молодым послом Украины на Олимпийском фестивале
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Европейские олимпийские комитеты продолжают реализацию образовательного проекта по укреплению и распространению олимпийских ценностей на основе образования.

Уже в третий раз на Европейских юношеских олимпийских фестивалях ЕОК осуществляет программу "Молодой посол".

Молодым послом нашей команды на ХV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019, который с 21 по 27 июля состоится в Баку (Азербайджан), стала двукратная чемпионка третьих Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе-2018 по фехтованию на шпагах Екатерина Чорний, сообщили Укринформу в пресс- службе НОК.

Украинец Колодий стал финалистом ЧМ-2019 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Главная цель Молодого посла - поддержка спортсменов на основе собственного опыта участия в этих престижных соревнованиях.

Напомним, Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019 соберет в Баку более 3600 сильнейших юных атлетов Старого Света, которые будут соревноваться в 10-ти видах спорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фехтование, Шпага, НОК Украины, Екатерина Чорний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
02 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
03 Месси сбрил бороду
04 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
05 Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь