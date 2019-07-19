Шпажистка Чорний будет Молодым послом Украины на Олимпийском фестивале

Новости спорта: Европейские олимпийские комитеты продолжают реализацию образовательного проекта по укреплению и распространению олимпийских ценностей на основе образования.

Уже в третий раз на Европейских юношеских олимпийских фестивалях ЕОК осуществляет программу "Молодой посол".

Молодым послом нашей команды на ХV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019, который с 21 по 27 июля состоится в Баку (Азербайджан), стала двукратная чемпионка третьих Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе-2018 по фехтованию на шпагах Екатерина Чорний, сообщили Укринформу в пресс- службе НОК.

Главная цель Молодого посла - поддержка спортсменов на основе собственного опыта участия в этих престижных соревнованиях.

Напомним, Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019 соберет в Баку более 3600 сильнейших юных атлетов Старого Света, которые будут соревноваться в 10-ти видах спорта.