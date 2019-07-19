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Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию

Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
09:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украина завоевала первую медаль в Будапеште.

Елена Кривицкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.

Украинка заняла третье место в индивидуальных соревнованиях. Для Кривицкой эта медаль стала уже третьей на мировых первенствах — в 2015 году она выиграла бронзу в командной шпаге с Москве, а в 2017 году была третьей в индивидуальном зачете в Лейпциге.

Для Украины эта бронзовая медаль стала первой на этом мировом первенстве.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Будапеште с 15 по 23 июля.

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Фехтование, Новости фехтования, Елена Кривицкая, ЧМ-2019 по фехтованию.
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