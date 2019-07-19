Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию

Новости спорта: Украина завоевала первую медаль в Будапеште.

Елена Кривицкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.

Украинка заняла третье место в индивидуальных соревнованиях. Для Кривицкой эта медаль стала уже третьей на мировых первенствах — в 2015 году она выиграла бронзу в командной шпаге с Москве, а в 2017 году была третьей в индивидуальном зачете в Лейпциге.

Олена Кривицька здобуває світову бронзу!!!



Для української шпажистки це вже третя бронзова нагорода чемпіонату світу після особистого успіху у Лейпцигу-2017 і командного у Москві-2015. (Фото @FIE)



Наші вітання спортсменці та її тренеру Дмитру Рейзліну! pic.twitter.com/T4GAF3GDkN — НОК України (@OlympicUA) 18 июля 2019 г.

Для Украины эта бронзовая медаль стала первой на этом мировом первенстве.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Будапеште с 15 по 23 июля.