Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
УЕФА принял жесткое решение по Александрии
УЕФА принял жесткое решение по Александрии
Зинченко представил форму Манчестер Сити
Зинченко представил форму Манчестер Сити
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол

Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сборная Украины по артистическому плаванию стала третьей в произвольной программе.

В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В соревнованиях по артистическому плаванию бронзовым призером в произвольной программе групп стала команда Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Марты Фединой, Яны Нарижной, Екатерины Резник и Алины Шинкаренко, которые показали 3-й результат (94,3667 балла ).

Отбор на Евробаскет-2021: Украина - в 3-й корзине

Лучшую сумму набрали россиянки (98,0000). "Серебро" выиграли китаянки (96,0333).

В активе украинских синхронисток уже 5 наград на нынешнем чемпионате мира - 1 золотая и 4 бронзовые.

На чемпионате мира по водным видам спорта до 28 июля разыграют 76 комплектов медалей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Синхронное плавание, Артистическое плавание, Чемпионат мира по синхронном плаванию.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
05 "Опасный соперник": Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь