Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Новости спорта: Сборная Украины по артистическому плаванию стала третьей в произвольной программе.

В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В соревнованиях по артистическому плаванию бронзовым призером в произвольной программе групп стала команда Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Марты Фединой, Яны Нарижной, Екатерины Резник и Алины Шинкаренко, которые показали 3-й результат (94,3667 балла ).

Лучшую сумму набрали россиянки (98,0000). "Серебро" выиграли китаянки (96,0333).

В активе украинских синхронисток уже 5 наград на нынешнем чемпионате мира - 1 золотая и 4 бронзовые.

На чемпионате мира по водным видам спорта до 28 июля разыграют 76 комплектов медалей.