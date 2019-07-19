Известный канадский хоккеист покончил жизнь самоубийством

Новости спорта: Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Тело игрока было обнаружено утром 7 июля.

Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки. В американской прессе отмечается, что во время карьеры Джонсон заработал множество сотрясений мозга.

Нападающий играл в НХЛ с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры Грег провёл в "Нэшвилл Предаторз". Клуб выбрал форварда на драфте расширения в 1998 году. С 2002 по 2006 год Джонсон был капитаном команды.

Всего он провёл 785 матчей в составе "Детройт Ред Уингз", "Питтсбург Пингвинз", "Чикаго Блэкхоукс" и "Предаторс", набрав 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года.