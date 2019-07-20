Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира в комбинации

Новости спорта: Сборная Украины по артистическому плаванию

В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В соревнованиях по артистическому плаванию бронзовым призером в комбинации стала сборная Украины в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевих, Яны Нарижной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко, Валерии Апрелевой и Вероники Гришко, которые показали 3-й результат (94,5333 балла) среди 12-ти команд финала.

Лучшую сумму набрали россиянки (98,0000), "серебро" досталось китаянкам (96,5667).

В активе украинских синхронисток на нынешнем чемпионате мира 6 наград - 1 золотая и 5 бронзовых.

На чемпионате мира по водным видам спорта до 28 июля разыграют 76 комплектов медалей.