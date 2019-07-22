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Диллашоу: обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде

Диллашоу: обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде
21:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ти Джей Диллашоу пообещал вернуться ещё сильнее, чем был раньше, после дисквалификации за употребление допинга.

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу пообещал вернуться ещё сильнее, чем был раньше, после дисквалификации за употребление допинга.

«Дисквалификация помогает мне уделить больше времени процессу восстановления и оздоровления — за 13 недель я перенёс две операции, чтобы вылечить оба плеча. Отправился в Панаму, преследуя цель ускорить процесс реабилитации после операций, чтобы помочь моим плечам стать даже сильнее, чем раньше.

Не могу дождаться момента, когда смогу приступить к основным тренировкам, но сначала нужно дать суставам зажить. Хочу начать тяжёлую работу со своей командой. Обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде. Спасибо тем, кто поддерживает меня», — приводит слова Ти Джей Диллашоу BJPenn.

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MMA, UFC, Новости UFC, Ти Джей Диллашоу.
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