Харлан: Будапешт - счастливое место для меня

Новости спорта: Ольга Харлан комментирует свой триумф на чемпионате мира.

Накануне Харлан стала единственной в истории четырехкратной чемпионкой мира по фехтованию на сабле. В финале чемпионата мира уроженка Николаева со счетом 15:14 одолела свою принципиальную соперницу – россиянку Ольгу Великую.

"Я люблю Будапешт, поскольку в 2013 году я здесь также победила. Мне нравится это место, оно счастливое. Спасибо, Будапешт, за эту магию.

Это был тяжелый день, действительно долгий день. Я очень нервничала. Я счастлива и все еще не могу осознать, что сделала это снова. Возможно, я сделаю это завтра", - отметила Харлан в комментарии для пресс-службы чемпионата мира.

Во вторник у Ольги Харлан будет шанс стать семикратной чемпионкой мира. Лидер сборной Украины поведет команду за собой в командных соревнованиях.

В прошлом году на чемпионате мира в Китае украинские саблистки заняли шестое место, уступив в четвертьфинале Южной Корее.