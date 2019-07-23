Официантка обвинила Джона Джонса в домогательствах

Новости спорта: Джон Джонс попал в очередной скандал.

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс попал в очередной скандал. На спортсмена выписан ордер на арест, его обвиняют в домогательствах и нападении, сообщает BJPenn.

Конфликт у Джонса случился с официанткой стрип-клуба. По словам потерпевшей, пока она обслуживала Джона, он неоднократно позволял себе лишнего. Джонс, якобы, шлёпнул её, посадил на колени и поцеловал в шею. Когда она начала сопротивляться, боец начал душить её.

Спортсмен не явился на судебное разбирательство, в результате чего на него и был выписан орден на арест. Команда Джонса все обвинения отрицает, а его отсутствие на суде объясняет тем, что уведомления о слушаниях присылали на неверный адрес.