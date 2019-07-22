Началась подготовка к грандиозному вечеру WWFC 15 в Киеве

Новости спорта: 21 сентября в Киеве состоится очередной вечер турнира в MMA - WWFC 15.

21 сентября в Киеве состоится очередной вечер турнира в MMA - WWFC 15.

Хедлайнеры турнира WWFC 15 приняли участие в фотосессии в преддверии международного турнира по смешанным боевым искусствам – WWFC 15, который состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.

В фотосессии приняли участия:

Сергей Гузев (19-3) – чемпион мира по ММА в среднем весе по версии WWFC.

В главном поединке турнира WWFC 15 опытный украинец будет защищать чемпионский пояс. Свой последний поединок Сергей Гузев провел 16 июня 2018 года на турнире WWFC 11 против бывшего бойца UFC из Бразилии Вагнера Силвы. Упорное 25-минутное противостояние закончилось раздельным решением судей в пользу украинца.

Светлана Гоцык (12-4) и Магдалена Сормова (8-1).

Украинка и чешка проведут реванш спустя год. 29-летняя пражанка стала одним из главных открытий лиги WWFC в прошлом году. Будучи явным аутсайдером на турнире WWFC 11, Сормова вышла бороться за чемпионский титул с любимицей публики Светланой Гоцык и шокировала украинскую аудиторию, завершив бой в свою пользу уже в первом раунде

Видео-анонс главных поединков WWFC 15:

Международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.