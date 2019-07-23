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Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира

Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
08:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мужская сборная Украины в финале проиграла французам.

Команда Украины по фехтованию на шпагах среди мужчин выиграла серебряные медали чемпионата мира, который проходит в Будапеште.

На пути в финал украинцы одолели сборные Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34). В полуфинале украинцы разгромили Китай (38:24).

В финальном поединке украинцы в составе Богдана Никишина, Романа Свичкаря, Анатолия Герея и Игоря Рейзлина, уступили команде Франции со счетом 37:45.

Если после первых двух встреч Франция вела с небольшим преимуществом, то дальше Украина усилиями Свичкаря отыгралась со счета 7:10, а в шестом бою Герей создал Украине преимущество в четыре укола (28:24). Увы, удержать преимущество нашим шпажистам не удалось – на последний бой лидеры команд выходили при равном счете 35:35, но один из лидеров мирового фехтования Янник Борель разгромил Герея и принес своей команде победу.

Серебряная медаль Украины в мужской командной шпаге - четвертая для нашей страны на чемпионате мира.

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Новости фехтования, Сборная Украины по фехтованию.
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