Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Мякяряйнен: Все еще наслаждаюсь биатлоном

Мякяряйнен: Все еще наслаждаюсь биатлоном
20:32 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Кайса Мякяряйнен сообщила, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.

«Не вижу большой разницы между этим летом и прошлыми годами. Конечно, я всегда хочу улучшить свою стрельбу; хочу сохранить то время на лыжне, которое показываю. В лыжном ходе я уже не могу что-то существенно улучшить, но мне все еще приходится много работать, чтобы оставаться на прежнем уровне.

Знаю, что самые большие шаги я могу сделать только в стрельбе. Всегда приятно закрыть еще одну мишень. В моем возрасте нужно принять тот факт, что сделать большие шаги, как молодые спортсмены, просто невозможно. Но я никому не завидую.

Я все еще наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать, это моя жизнь. Это мой выбор заниматься этим в 36 лет. Иногда люди вежливо спрашивают меня: “Почему бы тебе не заняться чем-то еще, ведь, наверное, лучшие годы остались уже позади”. Не многие могут выбирать и делать то, что хотят, но, если ты можешь, тогда это твоя жизнь», – рассказала Мякяряйнен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кайса Мякяряйнен, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо
02 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
03 "Это же Мэнни": Мейвезер - о победе Пакьяо над Турманом
04 Руис рассказал о сложностях в переговорах с Джошуа по реваншу
05 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь