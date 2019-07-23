Мякяряйнен: Все еще наслаждаюсь биатлоном

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.
«Не вижу большой разницы между этим летом и прошлыми годами. Конечно, я всегда хочу улучшить свою стрельбу; хочу сохранить то время на лыжне, которое показываю. В лыжном ходе я уже не могу что-то существенно улучшить, но мне все еще приходится много работать, чтобы оставаться на прежнем уровне.
Знаю, что самые большие шаги я могу сделать только в стрельбе. Всегда приятно закрыть еще одну мишень. В моем возрасте нужно принять тот факт, что сделать большие шаги, как молодые спортсмены, просто невозможно. Но я никому не завидую.
Я все еще наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать, это моя жизнь. Это мой выбор заниматься этим в 36 лет. Иногда люди вежливо спрашивают меня: “Почему бы тебе не заняться чем-то еще, ведь, наверное, лучшие годы остались уже позади”. Не многие могут выбирать и делать то, что хотят, но, если ты можешь, тогда это твоя жизнь», – рассказала Мякяряйнен.