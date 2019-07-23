Мякяряйнен: Все еще наслаждаюсь биатлоном

Новости спорта: Кайса Мякяряйнен сообщила, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.

«Не вижу большой разницы между этим летом и прошлыми годами. Конечно, я всегда хочу улучшить свою стрельбу; хочу сохранить то время на лыжне, которое показываю. В лыжном ходе я уже не могу что-то существенно улучшить, но мне все еще приходится много работать, чтобы оставаться на прежнем уровне.

Знаю, что самые большие шаги я могу сделать только в стрельбе. Всегда приятно закрыть еще одну мишень. В моем возрасте нужно принять тот факт, что сделать большие шаги, как молодые спортсмены, просто невозможно. Но я никому не завидую.

Я все еще наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать, это моя жизнь. Это мой выбор заниматься этим в 36 лет. Иногда люди вежливо спрашивают меня: “Почему бы тебе не заняться чем-то еще, ведь, наверное, лучшие годы остались уже позади”. Не многие могут выбирать и делать то, что хотят, но, если ты можешь, тогда это твоя жизнь», – рассказала Мякяряйнен.