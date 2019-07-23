Украинские саблистки проиграли Франции в 1/4 финала ЧМ

Новости спорта: Ольга Харлан и компания остались без медали в командных соревнованиях.

Украинские саблистки (Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Воронина) в 1/16 финала разгромили Таиланд (45:22), затем уверенно прошли Японию (45:34), но в поединке за полуфинал не справились с Францией (45:34).

Украинки в 1/4 финала начали отставать в счете с первого же боя. При счете 14:25 небольшую надежду на камбэк дала Харлан, которой удалось отыграть 5 уколов, но Воронина и Комащук в следующих боях на двоих выдали 5:10. Никаких шансов отыграться со счета 29:40 в последнем бою у Харлан уже не было.

Последний день чемпионата мира для Украины стал неудачным. Помимо осечки саблисток мужская сборная скромно выступила в командном турнире по рапире – после победы над Колумбией в 1/16 финала (45:42) украинцы без шансов проиграли России (18:45).