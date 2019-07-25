В Токио прошла акция протеста против Олимпийских игр-2020

Новости спорта: Ее участниками стали около 100 людей.

Вчера, 24 июля, в Токио, ровно за год до начала Олимпиады-2020, состоялась акция протеста против проведения Олимпийских игр, сообщает Reuters. Участниками демонстрации стали около 100 человек.

Протестующие утверждали, что Олимпийские игры нужно запретить во всем мире, потому что соревнования способствуют бедности населения и наносят ущерб природе. К акции также присоединились жители Парижа и Лос-Анджелеса — городов-хозяев Олимпиад 2024 и 2028 года.

Участники акции критиковали правительство Японии за увеличение бюджета Олимпийских игр-2020, в то время как некоторые районы страны все еще не могут ликвидировать последствия разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

Общая стоимость Олимпиады-2020 составит около 12,6 миллиардов долларов, что значительно превышает первоначальную оценку в менее чем 7 миллиардов.

Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа следующего года.