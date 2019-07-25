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Украинские биатлонистки завершили сбор в Эстонии

Украинские биатлонистки завершили сбор в Эстонии
13:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: На сборе отсутствовала Бондарь, а Пидгрушная не бежала в контрольной гонке.

Женская биатлонная сборная завершила сбор в эстонском Отепя, отмечает XSPORT.

После раздельной подготовки в трех группах сборная собралась в Отепя в почти полном составе — не было только Яны Бондарь, работающей по индивидуальной программе.

В Эстонии биатлонистки провели контрольную тренировку в формате спринта с двумя огневыми рубежами. Победила Ольга Абрамова, за ней расположилась Дарья Блашко, а замкнула первую тройку Вита Семеренко.

В гонке не принимала участие капитан сборной Елена Пидгрушная, досрочно завершившая прошлый сезон из-за сложностей с сердцем. В мае стало известно, что украинка продолжит спортивную карьеру.

После недельного отдыха украинки отправятся в Австрию, где проведут сбор в Обертиллиахе, на котором будет сформирован состав на летний чемпионат мира.

Мужская сборная отправилась в Обертиллиах во вторник, 23 июля.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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