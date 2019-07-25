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Джима приступила к тренировкам со сборной Словении

Джима приступила к тренировкам со сборной Словении
14:41 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Украинская биатлонистка провела сбор в австрийском Обертиллиахе.

Сезон 2018/2019 для украинской биатлонистки Юлии Джимы из-за ряда причин выдался не наилучшим образом. После победы в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, киевлянка не сумела показать высоких личных результатов, тем не менее, в составе эстафетной команды завоевала бронзовую награду чемпионата мира в Эстерсунде.

По возвращению домой Джима заявляла, что ей нужно разобраться со здоровьем, все проанализировать, после чего она примет решение о дальнейшем продолжении карьеры. Позже гостренер по биатлону Евгений Колупаев сообщил, что спортсменка планирует приступить к тренировкам не раньше июля.

Как стало известно Джима уже провела первый тренировочный сбор в австрийском Обертиллиахе вместе со сборной Словении, которую возглавляет экс-наставник украинских биатлонисток Урош Велепец.

О том, когда Джима появится на соревнованиях, и как будет определяться состав на первые этапы Кубка мира, XSPORT рассказал старший тренер сборной Украины Валерий Лесников:

«Да, Джима уже провела первый сбор со словенской командой, под руководством Уроша Велепца. Ей организовали подготовку, все согласовали. Она у нас появится непосредственно на чемпионате Украины в сентябре, должна будет выступить в гонках на лыжероллерах. Там мы как раз будем принимать решение, касательно принципов формирования сборной команды на этапы Кубка мира. Так что в сентябре будем видеть Юлию непосредственно на соревнованиях, и обговаривать с ней разные моменты».

Напомним, после неудачи на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, в тренерском штабе женской сборной Украины по биатлону произошли кардинальные изменения. В команду пришел российский специалист Андрей Прокунин, однако лидер сборной Юлия Джима выразила желание готовится под руководством словенца Уроша Велепца, возглавляющего команду предыдущие три года.

Весной 2019 года точились разговоры о том, что спортсменка может вернуться на централизованную подготовку с украинской командой, однако этого не произошло.

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Биатлон, Юлия Джима, Новости биатлона.
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