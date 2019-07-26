В пятый день ЕЮОФ-2019 украинцы завоевали 4 медали

Новости спорта: В Баку (Азербайджан) продолжается ХV Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ).

В пятый день соревнований украинцы завоевали четыре медали - 2 золотые, серебряную и бронзовую.

Победителями ЕЮОФ-2019 стали Илья Ковтун, который в борьбе за высшую ступеньку пьедестала в гимнастическом многоборье опередил двух представителей России, и легкоатлетка Мария Горелова - в прыжках в длину (6,21 метра).

Серебряным и бронзовым призерами стали дзюдоисты Сергей Неботов (весовая категория до 66 кг) и Юлия Курченко (63 кг) соответственно.

В активе сборной Украины пока 11 наград - 3 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых и 9-е место в общекомандном зачете.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет до 27 июля.