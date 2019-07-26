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ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день

ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день
18:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НОК Украины

Новости спорта: В Баку (Азербайджан) продолжается ХV Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ).

В предпоследний, шестой день соревнований украинцы завоевали девять наград - по три золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Новоиспеченными победителями и призерами ЕЮОФ-2019 стали гимнасты Назар Чепурной (вольные упражнения - "золото", конь - "золото", кольца - "серебро"), Илья Ковтун (вольные упражнения - "серебро", конь - "бронза"), Владимир Костюк (конь, "бронза"), Анастасия Моттаки (опорный прыжок - "серебро"); пловцы Ростислав Крыжановский (брасс, 100 метров - "золото"), Евгения Жукова (100 метров, на спине - "бронза"), дзюдоист Тимур Валеев (весовая категория до 81 кг - "бронза").

В активе сборной Украины пока 21 награда - 6 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых и 6-е место в общекомандном зачете.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет до 27 июля.

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Все по теме:

Назар Чепурной, ЕЮОФ-2019, Илья Ковтун, Ростислав Крыжановский.
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