ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день

Новости спорта: В Баку (Азербайджан) продолжается ХV Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ).

В предпоследний, шестой день соревнований украинцы завоевали девять наград - по три золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Новоиспеченными победителями и призерами ЕЮОФ-2019 стали гимнасты Назар Чепурной (вольные упражнения - "золото", конь - "золото", кольца - "серебро"), Илья Ковтун (вольные упражнения - "серебро", конь - "бронза"), Владимир Костюк (конь, "бронза"), Анастасия Моттаки (опорный прыжок - "серебро"); пловцы Ростислав Крыжановский (брасс, 100 метров - "золото"), Евгения Жукова (100 метров, на спине - "бронза"), дзюдоист Тимур Валеев (весовая категория до 81 кг - "бронза").

В активе сборной Украины пока 21 награда - 6 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых и 6-е место в общекомандном зачете.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет до 27 июля.