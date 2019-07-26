Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар сделали вес перед турниром UFC 240.

В ночь с 27 на 28 июля (время киевское) в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 240. Главным его событием станет титульная схватка в полулёгком весе, в которой встретятся чемпион организации Макс Холлоуэй и экс-чемпион лиги Фрэнки Эдгар. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и сумели уложиться в лимит дивизиона, показав на весах одинаковые цифры — 65,7 кг.

На турнире в Эдмонтоне также выступит Арман Царукян, но он пока ещё не прошёл взвешивание.

UFC 240. Взвешивание. Основной кард

Макс Холлоуэй (145 фунтов) — Фрэнки Эдгар (145 фунтов)

Крис Сайборг (146) — Фелисия Спенсер (145)

Нико Прайс (169) — Джофф Нил (170,5)

Оливер Обин-Мерсье (155,5) — Арман Царукян

Марк-Андре Баррио — Кшиштоф Джотко (185,5).