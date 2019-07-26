Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)

В ночь с 27 на 28 июля (время киевское) в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 240. Главным его событием станет титульная схватка в полулёгком весе, в которой встретятся чемпион организации Макс Холлоуэй и экс-чемпион лиги Фрэнки Эдгар. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и сумели уложиться в лимит дивизиона, показав на весах одинаковые цифры — 65,7 кг.
На турнире в Эдмонтоне также выступит Арман Царукян, но он пока ещё не прошёл взвешивание.
UFC 240. Взвешивание. Основной кард
Макс Холлоуэй (145 фунтов) — Фрэнки Эдгар (145 фунтов)
Крис Сайборг (146) — Фелисия Спенсер (145)
Нико Прайс (169) — Джофф Нил (170,5)
Оливер Обин-Мерсье (155,5) — Арман Царукян
Марк-Андре Баррио — Кшиштоф Джотко (185,5).