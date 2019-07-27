На вечеринке спортсменов в Кванджу обрушился балкон, есть погибшие

Новости спорта: В Кванджу (Южная Корея) произошла трагедия во время вечеринки в ночном клубе.

Сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира. На вечеринке присутствовали и спортсмены из других стран, выступающие в разных видах спорта.

Около двух часов ночи по местному времени в здании рухнул внутренний балкон. Погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали более 13 человек, из которых девять являются спортсменами из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Фото последствий произошедшего можно посмотреть в «твиттере» Yonhap News Agency.

(4th LD) Loft collapse inside Gwangju nightclub kills 2, injures athletes at FINA championships https://t.co/WxpGW1uPrE — Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 27, 2019

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл в интервью ABC.