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На вечеринке спортсменов в Кванджу обрушился балкон, есть погибшие

На вечеринке спортсменов в Кванджу обрушился балкон, есть погибшие
11:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Кванджу (Южная Корея) произошла трагедия во время вечеринки в ночном клубе.

Сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира. На вечеринке присутствовали и спортсмены из других стран, выступающие в разных видах спорта.

Около двух часов ночи по местному времени в здании рухнул внутренний балкон. Погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали более 13 человек, из которых девять являются спортсменами из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Фото последствий произошедшего можно посмотреть в «твиттере» Yonhap News Agency.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл в интервью ABC.

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Водное поло, ЧМ-2019 по водным видам спорта.
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