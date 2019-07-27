Скачать
Суббота, 27.07.2019
В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону
В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону
Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира
Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира

Лобов может сразиться с Амиром Ханом

Лобов может сразиться с Амиром Ханом
17:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Глава промоушена BRAVE CF Мохаммед Шахид заинтересован в организации боя Артёма Лобова и Амира Хана.

«Боксёрский матч Артёма Лобова и Амира Хана нас интересует. Джон Кавана поддержал такой вариант боя в нашем промоушене, так что мы готовы к переговорам. Если сможем наладить контакт с обеими сторонами, то это может случиться. Но у нас есть и другие варианты для Артёма. Хотим, чтобы он провёл бой с боксёром мирового уровня», — приводит слова Мохаммела Шахида Bloody Elbow.

В промоушене Bare Knuckle FC Лобов победил Джейсона Найта и Поли Малиньяджи.

Ранее Лобов выступал в UFC, но в ММА не смог добиться такого же успеха. После победы над Малиньяджи Лобов заявил, что хотел бы стать чемпионом мира по кулачным боям. Пока новый соперник россиянина неизвестен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Кулачные бои, Артем Лобов, Bare Knuckle FC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
02 Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
03 Лунин может покинуть Реал
04 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)
05 Ювентус - Сборная звезд южнокорейской К-лиги: результат и обзор матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь