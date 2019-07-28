Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019

Новости спорта: В Баку (Азербайджан) завершилась соревновательная программа ХV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ).

Сборная Украины выиграла 25 наград (8 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых) и в итоге заняла шестое место в общекомандном зачете среди 48 стран-участниц.

Украину в Баку представляли 68 спортсменов. Юные отечественные атлеты выступили в велоспорте, волейболе, дзюдо, спортивной борьбе, легкой атлетике, плавании и спортивной гимнастике.

Победителями ЕЮОФ-2019 в составе сборной Украины стали:

легкая атлетика - Мария Горелова (прыжки в длину);

спортивная гимнастика - Илья Ковтун (многоборье, брусья, перекладина, командное первенство), Назар Чепурной (вольные упражнения, конь, командное первенство), Владимир Костюк (командное первенство);

плавание - Ростислав Крыжановский (брасс, 100 метров).

Серебряные и бронзовые медали украинские спортсмены завоевали в дзюдо - Сергей Неботов (весовая категория до 66 кг), Никита Голобородько (50 кг), Тимур Валеев (81 кг), Юлия Курченко (63 кг); греко-римской борьбе - Александр Яковлев (51 кг), Марьян Голубовский (65 кг); плавании - Ростислав Крыжановский (брасс, 200 метров), Евгения Жукова (спина, 100 метров); легкой атлетике - Роман Петрук (прыжки в длину), Артур Фельфнер (метание копья); спортивной гимнастике - Илья Ковтун (вольные упражнения), Назар Чепурной (кольца), Владимир Костюк (брусья, конь), Анастасия Мотак (опорный прыжок); вольной борьбе - Иван Терзи (51 кг), Иван Семенов (65 кг).

Следующий летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2021 году будет принимать Банска-Бистрица (Словакия).