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В отборе на Евро-2020 украинские гандболистки сыграют с Польшей в Киеве

В отборе на Евро-2020 украинские гандболистки сыграют с Польшей в Киеве
21:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФГУ

Новости спорта: Определились даты и места проведения первых матчей женской сборной Украины по гандболу в отборе на чемпионат Европы-2020.

В 1-м туре 25 сентября команда Натальи Ляпиной сыграет против Румынии в Брашове, а во втором 29 сентября на площадке киевского Дворца спорта примет сборную Польши, сообщает XSport.

В 7-й отборочной группе Евро-2020 также выступит сборная Фарерских островов. По две лучшие команды каждой из семи отборочных групп выйдут в финальную часть Евро-2020.

Напомним, что мужская сборная Украины по гандболу впервые с 2010 года сыграет в финальной части топ-турнира. На групповом этапе Евро-2020 в Вене подопечным Сергея Бебешко в квартете В будут противостоять команды Австрии, Чехии и Северной Македонии.

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Гандбол, Новости гандбола, Женская сборная Украины по гандболу.
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