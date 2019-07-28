Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Уайт: Макгрегор хочет вернуться

Уайт: Макгрегор хочет вернуться
17:58 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Конор Макгрегор пообщался с Даной Уайтом.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на прошлой неделе поговорил с президентом UFC Даной Уайтом.

О содержании разговора Уайт рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 240. «Я разговаривал с ним на прошлой неделе. Он хочет вернуться, — произнес Уайт. — Сейчас он только наблюдает за тем, как все пройдет в сентябре. Вы знаете, что 7 сентября дерутся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. И вы знаете, как наш бизнес работает: всякое может произойти и как правило это самое и случается. Так что он сейчас ждет и наблюдает за всем и высматривает возможность вклиниться куда-либо и что-либо сделать.

Масвидал слишком крупный для него. Я так считаю, а Конор со мной не согласился. Конор был недоволен тем, что я назвал Масвидаля слишком крупным для него».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Такам: где и когда состоится бой
02 Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
03 Дэвис нокаутировал Нуньеса (Видео)
04 Макгрегор обратился к Нурмагомедову
05 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь