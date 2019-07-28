Уайт: Макгрегор хочет вернуться

Новости спорта: Конор Макгрегор пообщался с Даной Уайтом.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на прошлой неделе поговорил с президентом UFC Даной Уайтом.

О содержании разговора Уайт рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 240. «Я разговаривал с ним на прошлой неделе. Он хочет вернуться, — произнес Уайт. — Сейчас он только наблюдает за тем, как все пройдет в сентябре. Вы знаете, что 7 сентября дерутся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. И вы знаете, как наш бизнес работает: всякое может произойти и как правило это самое и случается. Так что он сейчас ждет и наблюдает за всем и высматривает возможность вклиниться куда-либо и что-либо сделать.

Масвидал слишком крупный для него. Я так считаю, а Конор со мной не согласился. Конор был недоволен тем, что я назвал Масвидаля слишком крупным для него».