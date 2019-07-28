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Дэна Уайт рассказал, что не сумел организовать бой Емельяненко - Леснар

Дэна Уайт рассказал, что не сумел организовать бой Емельяненко - Леснар
22:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что за долгие годы в статусе промоутера ему не удалось организовать лишь одну встречу, участником которой должен был стать Фёдор Емельяненко.

«Думаю, мы можем организовать реванш Сайборг и Нуньес. Если Крис действительно хочет этой встречи, то не вижу причин, по которым мы не сможем её организовать. Мне нравится вариант с январём 2020 года.

Если посмотрите историю моей работы за последние двадцать лет, то увидите, что я не смог организовать лишь один поединок. Речь идёт о встрече русского бойца, да, о Фёдоре Емельяненко. Я хотел организовать его бой с Броком Леснаром", — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 240.

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