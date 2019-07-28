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Макгрегор обратился к Нурмагомедову

Макгрегор обратился к Нурмагомедову
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Конор Макгрегор вновь прокомментировал свой бой против Хабиба Нурмагомедова.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил о поединке с Хабибом Нурмагомедовым, признавшись, что в ходе той встречи провёл запрещённый удар. Также ирландец в очередной раз позволил себе оскорбить Нурмагомедова.

«Дину Хёрбу следовало проверить глазницу Хабиба. Я использовал положение в маунте и пробил в глазницу, но я проявил предельное мастерство и нарушение не было замечено. Этот парень пытался понюхать резинку моих шорт в первом раунде. Переходи в стойку, трусливый боец. Паникёр. Мы все видели твою панику в том автобусе», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор встречались в октябре 2018 года. Тогда Хабиб заставил Макгрегора сдаться в четвёртом раунде.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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