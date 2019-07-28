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Романчук завоевал "серебро" на чемпионате мира в плавании на 1500 м

Романчук завоевал "серебро" на чемпионате мира в плавании на 1500 м
15:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Михаил Романчук принес Украине единственную медаль чемпионата мира в плавании.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в корейском Кванджу.

Украинец преодолел 1500 м вольным стилем за 14:37.63 мин, что позволило стать вторым. Стоит отметить, что начиная с 300 метров и почти до финиша сформировалась тройка призеров - олимпийский чемпион Рио-2016 Грегорио Пальтриньери из Италии, действующий чемпион Европы на этой дистнации Флориан Веллброк из Германии и наш Михаил Романчук, который является действующим чемпионом мира на этой дистанции на короткой воде .

Где-то за 150 метров до финиша Веллброк ушел в отрыв и наш Михаил, который большую часть дистанции держался третьим, сумел на финише обойти только Пальтриньери. Еще один украинец в финале Сергей Фролов стал седьмым.

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Все по теме:

Плавание, Михаил Романчук, Чемпионат мира по водным видам спорта.
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