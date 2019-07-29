Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике

Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
18:48 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Далайла Мухаммад лишила российскую спортсменку мирового рекорда.

Американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсменка преодолела дистанцию за 52,20 секунды.

Таким образом, Мухаммад побила достижение российской бегуньи Юлии Печенкиной, которая в августе 2003 года на чемпионате России пробежала за 52,34 секунды.

"Тренер постоянно говорил, что рекорд близок. Мне нужно было только верить и двигаться к нему. Я так сильно этого хотела, я знала, что мне нужно просто выйти и показать себя", – рассказала Мухаммад после забега.

В 2016 году американка выиграла олимпийское золото на той же дистанции. 29-летняя спортсменка также завоевывала два серебра чемпионатов мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Далайла Мухаммад, Новости легкой атлетики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
02 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
03 "Видно, что болельщик Динамо": как Зеленский отреагировал на гол Шахтера
04 Ковалев отказался от боя с Альваресом
05 Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь