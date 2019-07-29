Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике

Новости спорта: Далайла Мухаммад лишила российскую спортсменку мирового рекорда.

Американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсменка преодолела дистанцию за 52,20 секунды.

Таким образом, Мухаммад побила достижение российской бегуньи Юлии Печенкиной, которая в августе 2003 года на чемпионате России пробежала за 52,34 секунды.

"Тренер постоянно говорил, что рекорд близок. Мне нужно было только верить и двигаться к нему. Я так сильно этого хотела, я знала, что мне нужно просто выйти и показать себя", – рассказала Мухаммад после забега.

В 2016 году американка выиграла олимпийское золото на той же дистанции. 29-летняя спортсменка также завоевывала два серебра чемпионатов мира.