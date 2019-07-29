Украинский велогонщик Падун выиграл престижную гонку

Новости спорта: Марк Падун впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки.

Падун занял первое место в генеральном зачете престижной гонки Adriatica Ionica Race. 23-летний украинец впервые надел майку лидера после победы на королевском третьем этапе и довез лидерское одеяния до финишной черты четырехдневной гонки.

Общую дистанцию Adriatica Ionica Race Падун преодолел за 17 часов, 6 минут и 45 секунд. В генеральном зачете 23-летний украинец из Bahrain-Merida на 15 секунд опередил бельгийского гонщика Israel Cycling Academy Бена Херманса. В молодежном зачете Падун также стал первым.

"Я так благодарен моим товарищам по команде. Мне все помогали. На горном этапе команда ехала экстраординарно. На первом спуске (королевского горного этапа) у меня возникла механическая проблема. Пришлось менять велосипед. Я дважды останавливался. Но товарищи по команде помогли мне вернуться в главную группу. Мне удалось остаться с сильнейшими гонщиками, а потом я атаковал на подъёме, но не смог уехать в одиночку. В любом случае, я оказался самым быстрым, чтобы выиграть спринт из небольшой группы.

На финальном этапе был очень опасный спуск в Триест, а потом коварный финальный круг по городу. Вся команда работала на меня от старта до финиша, защищала. Я счастлив, что могу отпраздновать с ними большой успех. Это первая победа на многодневной гонке в моей карьере", - комментирует Падун свой успех.

В истории украинского велоспорта до Марка Падуна генеральный зачет многодневных гонок покорялся Ярославу Поповичу и Андрею Гривко.