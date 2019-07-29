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Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку

Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку
23:57 Пн, 29 Июль 2019 Телеграф

Новости спорта: Яна завоевала серебряную медаль в кросс-кантри в чешском Брно.

Украинская велогонщица Яна Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку. Она завоевала серебряную медаль на соревнованиях, которые прошли в чешском Брно.

26-летняя украинка показала второй результат в дисциплине кросс-кантри, уступив только швейцарке Йоланде Нефф, а третьей финишировала немка Элизабет Брандау.

Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку

Кросс-кантри. Женщины. Брно (Чехия)

1. Йоланда Нефф (Швейцария) – 1:30:08

2. Яна Беломоина (Украина) +2:52

3. Элизабет Брандау (Германия) +3:05

Это вторая медаль чемпионатов Европы в карьере Беломоиной, в 2017 году она завоевала золотую награду на континентальном форуме в Италии.

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Яна Беломоина, Новости маунтибайка, Маунтибайк.
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