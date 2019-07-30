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"Душа требует перемен": Харлан кардинально изменила имидж

"Душа требует перемен": Харлан кардинально изменила имидж
08:16 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Ольга Харлан продолжает отмечать свой триумф на чемпионате мира в Будапеште.

На главном старте сезона Харлан дважды была в одном шаге от поражения, но в матче 1/4 финала против Алины Комащук отыгралась со счета 13:14, а затем в финальном поединке против Софьи Великой повторила свой трюк и вырвала золото последним уколом (15:14).

Харлан стала шестикратной чемпионкой мира и единственной в истории завоевала выиграла четыре индивидуальных золота в фехтовании на сабле.

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", - написала Харлан и показала свой новый образ.

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Фехтование, Ольга Харлан, ЧМ-2019 по фехтованию.
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