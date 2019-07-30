"Душа требует перемен": Харлан кардинально изменила имидж

Новости спорта: Ольга Харлан продолжает отмечать свой триумф на чемпионате мира в Будапеште.

На главном старте сезона Харлан дважды была в одном шаге от поражения, но в матче 1/4 финала против Алины Комащук отыгралась со счета 13:14, а затем в финальном поединке против Софьи Великой повторила свой трюк и вырвала золото последним уколом (15:14).

Харлан стала шестикратной чемпионкой мира и единственной в истории завоевала выиграла четыре индивидуальных золота в фехтовании на сабле.

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", - написала Харлан и показала свой новый образ.