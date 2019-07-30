Киев будет принимать чемпионат Европы по прыжкам в воду

Новости спорта: На турнире разыграют олимпийские путевки.

С 5-го по 11 августа в киевском бассейне «Лико» пройдет отборочный на Олимпийские игры-2020 чемпионат Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает XSport.

Олимпийские лицензии разыграют в четырех индивидуальных дисциплинах. Их получат только победители в прыжках с трамплина 3м и вышки (10м) среди мужчин и женщин.

Напомним, на прошедшем в Корее чемпионате мира три олимпийские лицензии для сборной Украины завоевали Олег Колодий (3м), Алексей Середа (10м) и Виктория Кесарь (3м).

В прошлый раз Киев принимал чемпионат Европы в 2017 году. Тогда сборная Украины выиграла командный зачет.