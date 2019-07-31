Биатлон: Джима выступит на летнем чемпионате Украины

Cтарший тренер женской сборной Валерий Лесников рассказал, кто из его подопечных выступит на летнем чемпионате Украины.
«На чемпионат Украины приедут все сильнейшие, включая Джиму. Там же у нас будет тренерский совет, на котором нужно будет определить и согласовать все вопросы, чтобы потом не было никаких неожиданностей.
Лучше всегда проговорить все моменты, чтобы была ясность, прозрачность, и все знали, на что рассчитывать в сезоне, чтобы избежать лишней нервозности», - сказал Лесников.
Ранее сообщалось, что Джима приступила к тренировкам со сборной Словении.