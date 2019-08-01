Чемпионка мира по боксу думает о переходе в UFC

Новости спорта: Кларесса Шилдс хочет провести бой с Амандой Нуньес

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларесса Шилдс раздумывает о переходе в UFC ради поединка с чемпионкой в двух дивизионах Амандой Нуньес (18-4). Об этом она сообщила в Instagram.

«Тебе нужна цель, которая может чуть пугать», - эта цитата вынуждает меня рассмотреть возможность попробовать себя в UFC. Такое же странное чувство у меня возникло по поводу перехода в профессионалы пару лет назад, когда я наткнулась на это выражение.

И я сделала это! Вчера я увидела эту же цитату. У меня похожие чувства по поводу боя с Нуньес».

Напомним, ранее Шилдс заявляла, что нокаутировала бы Нуньес в боксе.