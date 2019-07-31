В УХЛ может появиться новый киевский клуб

Новости спорта: На данный момент в руководстве чемпионата ожидают заявки еще двух команд.

В Киеве может появиться новый хоккейный клуб, сообщает официальный сайт УХЛ со ссылкой на слова исполнительного директора организации Алексея Браги.

В руководстве украинского чемпионата ожидают подачи заявок от харьковского Динамо и иницииативной группы из Киева.

«Ранее мы фиксировали 31 июля как конечную дату для подачи клубами заявок для участия в сезоне. За последние две недели мы получили обращения от МХК Динамо и инициативной группы из Киева с просьбами продлить срок подачи заявок. Вчера мы провели совещание с представителями клубов, и, в виде исключения, дали возможность харьковским и киевским менеджерам решить вопрос участия команд до 10 августа», — заявил Брага.

На сегодняшний день в Украинской хоккейной лиге выступает один столичный клуб Ледяные Волки, в прошлом сезоне ставший безоговорочным аутсайдером чемпионата с 3 победами в 40 матчах регулярного чемпионата.

По итогам минувшего сезона чемпионом Украины, напомним, стал Донбасс, в финальной серии обыгравший херсонский Днепр в пяти матчах (4:1).

Новый чемпионат стартует 14 сентября. В матче-открытии в Дружковке в этот день встретятся прошлогодние финалисты Донбасс и Днепр.