Новости спорта: ХК Днепр начал подготовку к новому сезону УХЛ

1-го августа ХК «Днепр» начал предсезонный тренировочный сбор. Уже вечером, после медицинского осмотра, «щуки» проведут первую тренировку на льду, которая будет открытой для болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что перед началом сезона «Днепр» усилился 3-я новыми игроками. Сергей Бабинец, Александр Каракулько и Дмитрий Чернышенко теперь защищают цвета херсонской команды.

Также из «Донбасса» возвращается голкипер Владислав Гурко, который последние два сезона провел на правах аренды в МХК «Динамо».

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что лучшие игроки команды: Олег Петров, Кирил Бондаренко, а также капитан «Днепра» Андрей Жвачкин переподписали контракты с клубом.

4-й сезон УХЛ стартует 14-го сентября. Первый матч в сезоне «Днепр» сыграет против «Донбасса».

Напомним, ранее появилась информация, что скоро в Киеве может появиться новый хоккейный клуб.