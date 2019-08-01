Украинка Мороз из-за травмы не сможет выступить на UFC 241

Новости спорта: Наша спортсменка испытывает проблемы с локтем.

Украинка Марина Мороз (9-3) снялась с боя против Полианы Ботельо (8-2) на шоу UFC 241 в Анахайме. Уроженка Днепра на тренировке повредила локоть, сообщает mmafighting.com.

Менеджер девушки Алекс Дэвис рассказал подробности о получении повреждения.

«От имени Марины приношу извинения Полиане за то, что Марина выбыла из боя. Марина во время спарринга ударила локтем об ногу, и это воспалило локтевой нерв. Она все еще испытывает сильную боль и не может использовать свою руку. Мы надеемся, что UFC найдет Полиане достойного противника и желаем ей удачи».

Напомним, Мороз в 2019 году победила решением судей Сабину Мазо.