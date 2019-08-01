Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Баскетбол. Титулованный латвийский тренер возглавил новичка Суперлиги

Баскетбол. Титулованный латвийский тренер возглавил новичка Суперлиги
14:18 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Карлис Муйжниекс – новый главный тренер Прометея.

Официальный сайт Федерации баскетбола Украины подтвердил назначение Муйжниекса на должность главного тренера Прометея. Детали контракта не разглашаются.

Муйжниекс хорошо знаком украинским болельщикам – бывший главный тренер сборной Латвии возглавлял Кривбассбаскет, а с Химиком в 2015 году становился чемпионом Суперлиги, причем в том сезоне клуб из Южного выиграл все 36 матчей.

Муйжниекс стал вторым латвийским тренером в чемпионате Украины после Айнарса Багатскиса, который с нового сезона возглавил Киев-Баскет и национальную сборную.

Отметим, что новичок Суперлиги Прометей в межсезонье уже отметился несколькими громкими переходами. Команду пополнили Илья Сидоров, Денис Лукашов, Малик Трент и Александр Антипов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Карлис Муйжниекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
02 Макгрегор готов к возвращению в октагон
03 Бокс: расписание боев на август 2019
04 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
05 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь