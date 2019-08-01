Баскетбол. Титулованный латвийский тренер возглавил новичка Суперлиги

Новости спорта: Карлис Муйжниекс – новый главный тренер Прометея.

Официальный сайт Федерации баскетбола Украины подтвердил назначение Муйжниекса на должность главного тренера Прометея. Детали контракта не разглашаются.

Муйжниекс хорошо знаком украинским болельщикам – бывший главный тренер сборной Латвии возглавлял Кривбассбаскет, а с Химиком в 2015 году становился чемпионом Суперлиги, причем в том сезоне клуб из Южного выиграл все 36 матчей.

Муйжниекс стал вторым латвийским тренером в чемпионате Украины после Айнарса Багатскиса, который с нового сезона возглавил Киев-Баскет и национальную сборную.

Отметим, что новичок Суперлиги Прометей в межсезонье уже отметился несколькими громкими переходами. Команду пополнили Илья Сидоров, Денис Лукашов, Малик Трент и Александр Антипов.