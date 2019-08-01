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UFC показал официальный постер боя Нурмагомедов - Порье

UFC показал официальный постер боя Нурмагомедов - Порье
16:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 242, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября.

В главном поединке вечера российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Нурмагомедов является непобедимым чемпионом организации. В последний раз российский боец выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в четвёртом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. После боя началась массовая драка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Дисквалификация Нурмагомедова закончилась летом 2019 года.

 
 
 
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The official #UFC242 poster is here We'll see you #InAbuDhabi for @Khabib_Nurmagomedov vs @DustinPoirier Sept. 7

Публикация от ufc (@ufc)

Порье в последний раз дрался в апреле 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.

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MMA, UFC, Новости ММА, Нурмагомедов - Порье.
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