UFC показал официальный постер боя Нурмагомедов - Порье

Новости спорта: Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 242, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября.

В главном поединке вечера российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Нурмагомедов является непобедимым чемпионом организации. В последний раз российский боец выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в четвёртом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. После боя началась массовая драка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Дисквалификация Нурмагомедова закончилась летом 2019 года.

Порье в последний раз дрался в апреле 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.